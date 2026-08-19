Obustavljeno
40PFT4009/12
Full HD LED TV
Svi članovi vašeg kućanstva uživat će u čistoj, jasnoj slici koju nudi Full HD LED televizor serije 4100 tvrtke Philips. Minimalistički dizajn, živopisna slika i odličan zvuk čine ga idealnim izborom za svaku prostoriju u vašem domu.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Dizajniran sa suvremenim izgledom koji se uklapa u interijer. Vaš televizor trebao bi jednako lijepo izgledati isključen kao što izgleda uključen.
Recenzije
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Nadogradnja softvera potrebna je za Pause TV i USB snimanje. Kako biste pronašli više pojedinosti o ažuriranju softvera, posjetite www.philips.com/TV i odaberite podršku.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.