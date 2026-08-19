ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Crtež priključaka
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

4000 seriesFull HD LED TV

40PFT4009/12

Full HD LED TV

Svi članovi vašeg kućanstva uživat će u čistoj, jasnoj slici koju nudi Full HD LED televizor serije 4100 tvrtke Philips. Minimalistički dizajn, živopisna slika i odličan zvuk čine ga idealnim izborom za svaku prostoriju u vašem domu.

Pogledajte sve prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Full HD LED TV

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Digital Crystal Clear: preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Moderan dizajn upotpunjuje suvremene interijere

Dizajniran sa suvremenim izgledom koji se uklapa u interijer. Vaš televizor trebao bi jednako lijepo izgledati isključen kao što izgleda uključen.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Nadogradnja softvera potrebna je za Pause TV i USB snimanje. Kako biste pronašli više pojedinosti o ažuriranju softvera, posjetite www.philips.com/TV i odaberite podršku.

  2. USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  5. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  6. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.