Kutno postolje u sredini dočarava geometriju

Odabrali smo profinjenu završnu obradu srebrne boje visokoga sjaja kao temelj svog kutnog postolja smještenog u sredinu i zatim smo ga uparili s izuzetno tankim kutnim vratom kako bismo kreirali dizajn televizora koji se predivno stapa s modernim interijerom.