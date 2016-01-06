Obustavljeno
40PFH4200/88
Tanki Full HD LED TV
Pravi televizor za danas i za budućnost: tanki Full HD LED televizor serije 4200 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Doživite živopisnu sliku, čist zvuk i sve ostale potrebne značajke, kao što su praktične dodatne USB i HDMI priključnice, kako biste mogli uživati u svom televizoru kod kuće.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.
Standardni televizori imaju okvir koji obavija televizor poput okvira za fotografije. Naš izuzetno tanki okvir moderan je i uzak pa ćete imati veću sliku u kojoj ćete moći uživati.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
3.3
od 5
11
Recenzije
corny1
06/01/2016
România
Provjereni kupac
acest produs este bun
functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
BBKK
17/12/2015
България
Provjereni kupac
Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.
Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
wieslaw62gdy
20/09/2016
Polska
Provjereni kupac
produkt dobrej jakosci
jakość / ostrość ,wyrazistość obrazu/ w porównaniu do podobnej klasy telewizorow niewystarczajaca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.