ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Oznaka razreda energetske učinkovitosti
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Oznaka razreda energetske učinkovitosti
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Business MonitorUltraWide LCD monitor s USB-C priključkom

40B1U5600/00

3.5

| (2) Recenzije

Više nego dobro opremljen

Ovaj višenamjenski Philips USB-C monitor omogućuje uredno postavljanje bez gomile kabela. Jednim kabelom možete gledati videozapise visoke razlučivosti bez zastajkivanja, prenositi podatke i puniti prijenosno računalo. Držač za slušalice podiže organizaciju kabela na novu razinu.

Pogledajte sve prednosti

Više nego dobro opremljen

  • serija 5000

  • 40 (39.53" / 100.4 cm dijag.)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Povežite prijenosno računalo jednim USB-C kabelom

Povežite prijenosno računalo jednim USB-C kabelom

Ovaj zaslon tvrtke Philips ima priključak USB type-C s napajanjem. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem možete izravno puniti kompatibilni uređaj. Tanak, obostrani USB-C priključak omogućuje jednostavno povezivanje jednim kabelom. Možete gledati videozapise visoke razlučivosti i prenositi podatke iznimno velikom brzinom, a istodobno napajati i puniti kompatibilni uređaj.

Ugrađeni KVM preklopnik za jednostavno prebacivanje između izvora

Ugrađeni KVM preklopnik za jednostavno prebacivanje između izvora

Uz integrirani KVM preklopnik MultiClient možete upravljati dvama zasebnim računalima s pomoću jednog kompleta monitora, tipkovnice i miša. Praktičan gumb omogućuje brzo prebacivanje između izvora. Korisno za konfiguracije koje zahtijevaju računalnu snagu dvaju računala ili dijeljenje jednog velikog monitora za prikaz sadržaja s dvaju različitih računala.

IPS LED tehnologija širokog kuta gledanja za preciznost slike i boja

IPS LED tehnologija širokog kuta gledanja za preciznost slike i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja pruža iznimno široke kutove gledanja od 178/178 stupnjeva, omogućujući gledanje zaslona iz gotovo svakog kuta. Za razliku od standardnih TN panela, IPS zasloni pružaju iznimno oštre slike živopisnih boja, zbog čega su idealni ne samo za fotografije, filmove i pregledavanje weba, nego i za profesionalne aplikacije koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.5

od 5

2

Recenzije

4
3
1

03/01/2024

Polska

Polska

Provjereni kupac

Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.

Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)

Prednosti

Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.

Mane

Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Datum upotrebe 2022-12-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Datum upotrebe 2022-12-03

14/01/2025

Lietuva

Lietuva

Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis

Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.

Mane

labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis

Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

Datum upotrebe 2023-12-14

Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

Datum upotrebe 2023-12-14

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Oznaka riječi / zaštitni znak „IPS” i povezani patenti za tehnologije pripadaju njihovim vlasnicima.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka je vrijednosti SmartResponse

  3. Područje NTSC-a temeljeno na CIE1976

  4. sRGB područje temeljeno na CIE1931

  5. Za prijenos videozapisa putem USB-C priključka, vaše prijenosno računalo/uređaj mora podržavati USB-C DP Alt način rada

  6. Aktivnosti poput dijeljenja zaslona te mrežnog prijenosa videozapisa i zvuka putem interneta mogu utjecati na performanse vaše mreže. Vaš hardver, propusnost mreže i njezine performanse odredit će ukupnu kvalitetu zvuka i videozapisa.

  7. Za funkcije USB-C napajanja i punjenja vaše prijenosno računalo/uređaj mora podržavati specifikacije standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku prijenosnog računala ili kod proizvođača.

  8. Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1 G.

  9. USB-C napajanje ovog zaslona iznosi do 100 W (uobičajeno 96 W), a maksimalno napajanje ovisit će o vašem uređaju.

  10. Pri izračunu uštede na troškovima energije koju omogućuje PowerSensor, USB i napajanje nisu uključeni.

  11. Ocjena EPEAT vrijedi samo na mjestima na kojima Philips registrira proizvod. Status registracije u svojoj zemlji provjerite na web-mjestu https://www.epeat.net/.

  12. Monitor može izgledati drugačije u odnosu na slike značajki.