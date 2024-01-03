40B1U5600/00
Više nego dobro opremljen
Ovaj višenamjenski Philips USB-C monitor omogućuje uredno postavljanje bez gomile kabela. Jednim kabelom možete gledati videozapise visoke razlučivosti bez zastajkivanja, prenositi podatke i puniti prijenosno računalo. Držač za slušalice podiže organizaciju kabela na novu razinu.
serija 5000
40 (39.53" / 100.4 cm dijag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Ovaj zaslon tvrtke Philips ima priključak USB type-C s napajanjem. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem možete izravno puniti kompatibilni uređaj. Tanak, obostrani USB-C priključak omogućuje jednostavno povezivanje jednim kabelom. Možete gledati videozapise visoke razlučivosti i prenositi podatke iznimno velikom brzinom, a istodobno napajati i puniti kompatibilni uređaj.
Uz integrirani KVM preklopnik MultiClient možete upravljati dvama zasebnim računalima s pomoću jednog kompleta monitora, tipkovnice i miša. Praktičan gumb omogućuje brzo prebacivanje između izvora. Korisno za konfiguracije koje zahtijevaju računalnu snagu dvaju računala ili dijeljenje jednog velikog monitora za prikaz sadržaja s dvaju različitih računala.
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja pruža iznimno široke kutove gledanja od 178/178 stupnjeva, omogućujući gledanje zaslona iz gotovo svakog kuta. Za razliku od standardnih TN panela, IPS zasloni pružaju iznimno oštre slike živopisnih boja, zbog čega su idealni ne samo za fotografije, filmove i pregledavanje weba, nego i za profesionalne aplikacije koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
3.5
od 5
2
Recenzije
YareQP
03/01/2024
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Prednosti
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Mane
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum upotrebe 2022-12-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum upotrebe 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Mane
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Datum upotrebe 2023-12-14
Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Datum upotrebe 2023-12-14
Oznaka riječi / zaštitni znak „IPS” i povezani patenti za tehnologije pripadaju njihovim vlasnicima.
Vrijednost vremena odziva jednaka je vrijednosti SmartResponse
Područje NTSC-a temeljeno na CIE1976
sRGB područje temeljeno na CIE1931
Za prijenos videozapisa putem USB-C priključka, vaše prijenosno računalo/uređaj mora podržavati USB-C DP Alt način rada
Aktivnosti poput dijeljenja zaslona te mrežnog prijenosa videozapisa i zvuka putem interneta mogu utjecati na performanse vaše mreže. Vaš hardver, propusnost mreže i njezine performanse odredit će ukupnu kvalitetu zvuka i videozapisa.
Za funkcije USB-C napajanja i punjenja vaše prijenosno računalo/uređaj mora podržavati specifikacije standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku prijenosnog računala ili kod proizvođača.
Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1 G.
USB-C napajanje ovog zaslona iznosi do 100 W (uobičajeno 96 W), a maksimalno napajanje ovisit će o vašem uređaju.
Pri izračunu uštede na troškovima energije koju omogućuje PowerSensor, USB i napajanje nisu uključeni.
Ocjena EPEAT vrijedi samo na mjestima na kojima Philips registrira proizvod. Status registracije u svojoj zemlji provjerite na web-mjestu https://www.epeat.net/.
Monitor može izgledati drugačije u odnosu na slike značajki.