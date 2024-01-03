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  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Oznaka razreda energetske učinkovitosti
    Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog
  • Mnogo više od dobro opremljenog

Business MonitorLCD mon. s tehn. Ultra Wide i prik. USB-C

40B1U5600/00

3.5

| (2) Recenzije

Mnogo više od dobro opremljenog

Ovaj višenamjenski USB-C monitor tvrtke Philips pruža urednu konfiguraciju zahvaljujući jednom kabelu koji omogućuje uglađene videozapise visoke rezolucije, prijenos podataka i punjenje prijenosnog računala. Držač za slušalice prenosi upravljanje kabelima na novu razinu.

Pogledajte sve prednosti

Mnogo više od dobro opremljenog

  • Serija 5000

  • 40 (dijagonala 39,53 inča / 100,4 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Povežite notebook jednim USB-C kabelom

Povežite notebook jednim USB-C kabelom

Ovaj monitor tvrtke Philips ima priključak USB C s napajanjem. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem možete izravno puniti svoj kompatibilni uređaj. Tanki simetrični USB-C omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Možete gledati videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći kompatibilni uređaj.

Ugrađena KVM sklopka za lako prebacivanje između izvora

Ugrađena KVM sklopka za lako prebacivanje između izvora

MultiClient integrirana KVM sklopka omogućava kontrolu dva zasebna računala pomoću jednog monitora, tipkovnice i miša. Praktičan gumb omogućava brzo prebacivanje između izvora. Pogodno za konfiguracije koje zahtijevaju dvostruku računalnu snagu ili dijeljenje jednog velikog monitora za prikaz dva različita računala.

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.5

od 5

2

Recenzije

4
3
1

03/01/2024

Polska

Polska

Provjereni kupac

Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.

Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)

Prednosti

Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.

Mane

Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Date of Use 2022-12-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C

Date of Use 2022-12-03

14/01/2025

Lietuva

Lietuva

Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis

Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.

Mane

labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis

Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

Date of Use 2023-12-14

Ova recenzija je napravljena za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C

Date of Use 2023-12-14

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Vrijednost vremena odgovora jednaka SmartResponse

  3. Područje NTSC-a temeljeno na CIE1976

  4. sRGB područje temeljeno na CIE1931

  5. Za prijenos videozapisa putem USB-C priključka, vaše prijenosno računalo/uređaj mora podržavati USB-C DP Alt način rada

  6. Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, online strujanje videa i zvuka putem interneta mogu utjecati na performanse vaše mreže. Vaš hardver, propusnost mreže i njezine performanse odredit će ukupnu kvalitetu zvuka i videa.

  7. Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.

  8. Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1G.

  9. USB-C napajanje ovog zaslona ide do 100 W (tipično 96 W), dok će maksimalna snaga napajanja ovisiti o vašem uređaju.

  10. Pri izračunu ušteda u potrošnji energije uz PowerSensor, isključuju se USB i napajanje.

  11. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Posjetite https://www.epeat.net/ kako biste provjerili status registracije u svojoj zemlji.

  12. Monitor može izgledati drugačije u odnosu na slike značajki.