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Izuzetno tanki LED televizor
Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.
98 cm (39")
LED televizor
DVB-T/T2/C
Prilikom dizajniranja novog izgleda televizora, naši timovi razmatraju sve aspekte: od tehnologije do dizajna. Nove nožice dizajnirali smo tako da je na mjestu gdje biste očekivali stalak praznina, što rezultira doživljajem gledanja koji će vas uvući u akciju. Efekt? Televizor s čvrstim stavom i pogledom u budućnost.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.
4.0
od 5
13
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Krzy12345
27/10/2021
Polska
Polecam
Użytkowany od 2 lat jako drugi tv, sprawdza się znakomicie, bezawaryjny Ciekawostką jest matryca, producent zastosował oprogramowanie dające obraz HD ready, po podłączeniu zewnętrznych urządzeń matryca wykrywana jest jako full HD i tak użytkuje go z tv boxem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-10-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHT4112 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2019-10-27
CTina
07/05/2019
România
Recomand
Sunt foarte multumita de acest produs, imagine clara, sunetul este ok, instalare rapida, meniu in limba romana.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
DenisaB
28/04/2018
România
Foarte multumit, recomand cu toata increderea!
Sunt foarte multumita de acest televizor! Azi l-am achizitionat si il recomand cu toata increderea! Imaginea este clara, insa pentru a avea o imagine clara cand utilizati cablu tv este necesar ca acele posturi tv sa aiba o anumita claritate. Astfel posturile HD sau cu o claritate buna se vad foarte bine. Ceea ce vreau sa spun este sa nu "acuzati" televizorul daca nu se vad ok anumite programe pentru ca la cablu tine foarte mult de claritatea programului in sine. Un alt plus este acela ca utilizand cablu tv prind atat posturile analogice cat si cele digitale plus posturi radio in total peste 100 de posturi. Sunetul se aude clar chiar si la volum maxim. Clasa energetica A+ - se pot ordona posturile in functie de preferinte, insa trebuie trecute mai intai la Favorite apoi se pot ordona din lista de Favorite - instalarea foarte rapida, meniu in limba romana Lucruri care nu mi-au placut sunt: suruburile de prindere a picioruselor care sunt cam grosute si intra greu, eu am folosit alte suruburi pentru a prinde piciorusele
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.