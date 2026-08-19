CrystalClear slika uz UltraWide QHD s 3440 x 1440 piksela

Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju CrystalClear, UltraWide Quad HD sliku s 3440 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima i široki kut gledanja 178/178, ovi novi monitori oživjet će vaše slike i grafike. UltraWide 21:9 format omogućava veću produktivnost uz više prostora za usporedni prikaz, kao i prikaz više stupaca u proračunskim tablicama. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips osigurat će vam CrystalClear sliku.