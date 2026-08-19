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349P7FUBEB/00
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Osigurajte bolji prikaz i produktivniji rad uz 34-inčni izuzetno široki zaobljeni monitor Brilliance tvrtke Philips. Široki zaobljeni Quad HD monitor s kristalno čistom slikom stavlja vas u središte pažnje. Postolje "sve u jednom" s USB-C priključkom i mogućnošću prilagođavanja visine pruža vrhunsku konfiguraciju
P Line
34 inča (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.
Novi USB 3.1 Type-C kabel s tankim simetričnim priključkom omogućava jednostavno povezivanje jednim kabelom. USB 3.1 donosi najveće brzine, 20 puta veće od onih standarda USB 2.0, omogućujući prijenos podataka s HDD-a na računalo brže nego ikada. Jednostavno povežite sve periferne uređaje s monitorom kao priključnom stanicom; jednim kabelom možete povezati i prijenosno računalo, ali i video izlaz visoke rezolucije iz računala u monitor. Osim toga, USB-C podržava i napajanje te punjenje baterije prijenosnog računala iz monitora, uklanjajući potrebu za dodanim naponskim kabelima.
Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju CrystalClear, UltraWide Quad HD sliku s 3440 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima i široki kut gledanja 178/178, ovi novi monitori oživjet će vaše slike i grafike. UltraWide 21:9 format omogućava veću produktivnost uz više prostora za usporedni prikaz, kao i prikaz više stupaca u proračunskim tablicama. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips osigurat će vam CrystalClear sliku.
Recenzije
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna rezolucija funkcionira za HDMI, DP ili USB-C ulaz.
Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.
Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Ne podržava USB-C i HDMI za PIP/PBP u isto vrijeme
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.