Obustavljeno
32PHT4201/12
Izuzetno tanki LED televizor
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.
80 cm (32")
LED televizor
DVB-T/T2/C
Elegantan. Moderan. Profinjen. Precizan. Izuzetno tanka silueta tvrtke Philips. Ne iznenađuje činjenica da nešto tako tanko može pobuditi veliki interes ako se uzme u obzir doza profinjenosti koju unosi u interijer.
Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
3.8
od 5
13
Recenzije
roberto
09/09/2017
România
ok
tv foarte bun,la pretul lui .... se vede,si se aude super bine ..singura problema,la pornire gandeste mai greu :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Natti23
21/02/2017
Eesti
Suurepärane pilt stiilses kestas.
Pilt on vaäga terav ja selge. Disain on jõuline elegantne ja õhuke. Ta on väga energiasäästlik ning hinna omaduste suhe on suurepärane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4201 Üliõhuke LED-teler
Cristian03
12/01/2017
România
Provjereni kupac
Un produs care satisface cerintele unui televizor
Pe lângă faptul că este un televizor foarte bun poate reda filme, poze, muzica de pe dispozitiv usb. Eu spun ca este OK pentru mine ca si preț, calitate recomand acest produs.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHT4201 LED TV ultrasubţire
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.