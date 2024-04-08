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Izuzetno tanki LED televizor
Philips 4500 nadmašit će vaša očekivanja slikom visoke rezolucije po pristupačnoj cijeni. Svojim jednostavnim i elegantnim dizajnom uklopit će se u svaku prostoriju u vašem domu.
80 cm (32")
200 Picture Performance Index
LED televizor
Pixel Plus HD
Naše novo tanko postolje dizajnirano je da promijeni prostor ispod televizora gdje se obično nalazi postolje, pružajući više prožimajući doživljaj gledanja. Televizor koji na stabilnim temeljima ide ususret budućnosti.
Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i omogućava reprodukciju čiste slike predivnog kontrasta. Bilo da gledate kabelsku televiziju ili videozapis s diska, moći ćete uživati u oštrijoj slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.
LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.
4.4
od 5
24
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
nikoje
08/04/2024
Srbija
odličan kvalitet slike
odličan kvalitet slike i puno mogućnosti i bogat izbor funkcija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV
Datum upotrebe 2023-04-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV
Datum upotrebe 2023-04-08
Bokaj
25/07/2020
Slovenija
Provjereni kupac
Veliko za nizko ceno
Odličen televizor za manjšo sobo in manj zahtevnega uporabnika. Vsekakor za to ceno dobimo zelo veliko. Slika in zvok v redu, prav tako priključki.
Prednosti
Zelo pozitivno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Datum upotrebe 2019-06-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Datum upotrebe 2019-06-25
Bleki
12/10/2019
Slovenija
Odličen izdelek
Lahek in tanek tv z ostro sliko in odličnim zvokom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.