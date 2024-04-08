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  • Single product shot
  • Main in-use photograph - highres 2480x1462
  • Front product photograph - highres 2196x1795
  • Remote control photograph - highres 1772x2953
  • Connector side drawing - highres 2362x1181
  • Single product shot
  • Main in-use photograph - highres 2480x1462
  • Front product photograph - highres 2196x1795
  • Remote control photograph - highres 1772x2953
  • Connector side drawing - highres 2362x1181

Obustavljeno

Izuzetno tanki LED televizor

32PHS4503/12

4.4

| (24) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED televizor

Philips 4500 nadmašit će vaša očekivanja slikom visoke rezolucije po pristupačnoj cijeni. Svojim jednostavnim i elegantnim dizajnom uklopit će se u svaku prostoriju u vašem domu.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Pixel Plus HD

Izuzetno tanki LED televizor

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • LED televizor

  • Pixel Plus HD

Tanka, profinjena postolja dočaravaju lagan dizajn

Naše novo tanko postolje dizajnirano je da promijeni prostor ispod televizora gdje se obično nalazi postolje, pružajući više prožimajući doživljaj gledanja. Televizor koji na stabilnim temeljima ide ususret budućnosti.

Pixel Plus HD. Oštra slika bez obzira na izvor.

Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i omogućava reprodukciju čiste slike predivnog kontrasta. Bilo da gledate kabelsku televiziju ili videozapis s diska, moći ćete uživati u oštrijoj slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.

LED TV za sliku nevjerojatnog kontrasta

LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

24

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

08/04/2024

Srbija

Srbija

odličan kvalitet slike

odličan kvalitet slike i puno mogućnosti i bogat izbor funkcija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV

Datum upotrebe 2023-04-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izuzetno tanki LED TV

Datum upotrebe 2023-04-08

25/07/2020

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

Veliko za nizko ceno

Odličen televizor za manjšo sobo in manj zahtevnega uporabnika. Vsekakor za to ceno dobimo zelo veliko. Slika in zvok v redu, prav tako priključki.

Prednosti

Zelo pozitivno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor

Datum upotrebe 2019-06-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor

Datum upotrebe 2019-06-25

12/10/2019

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek

Lahek in tanek tv z ostro sliko in odličnim zvokom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4500 series 32PHS4503 Izjemno tanek LED-televizor

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.