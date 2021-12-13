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Obustavljeno

4100 seriesIzuzetno tanki LED televizor

32PHS4132/12

4.7

| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED televizor

Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki LED televizor

  • 80 cm (32")

  • LED televizor

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Digital Crystal Clear: za preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/12/2021

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

"Cool"!

Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.

Prednosti

Vse

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor

Datum upotrebe 2019-12-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor

Datum upotrebe 2019-12-13

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Celková spokojenost

Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů

Prednosti

Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy

Mane

Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor

Datum upotrebe 2018-05-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor

Datum upotrebe 2018-05-17

09/11/2021

Україна

Україна

Телевізор від улюбленого бренду.

Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.

Prednosti

Повністю всим задоволений.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Datum upotrebe 2019-11-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Datum upotrebe 2019-11-09

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.