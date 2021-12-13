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Izuzetno tanki LED televizor
Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.
80 cm (32")
LED televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
4.7
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
laser69beat
13/12/2021
Slovenija
Provjereni kupac
"Cool"!
Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.
Prednosti
Vse
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Datum upotrebe 2019-12-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Datum upotrebe 2019-12-13
Mishkin77
18/05/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Celková spokojenost
Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů
Prednosti
Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy
Mane
Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Datum upotrebe 2018-05-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Datum upotrebe 2018-05-17
Ветя
09/11/2021
Україна
Телевізор від улюбленого бренду.
Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.
Prednosti
Повністю всим задоволений.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum upotrebe 2019-11-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum upotrebe 2019-11-09
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.