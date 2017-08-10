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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
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Obustavljeno

4100Izuzetno tanki LED televizor

32PHS4131/12

3.8

| (11) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED televizor

Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u odličnoj kvaliteti slike i čistom zvuku za vrhunski doživljaj zabave.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki LED televizor

  • 80 cm (32")

  • LED televizor

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Iznimno tanka crna postolja

Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Novi integrirani HEVC standard za uživanje u vrlo kvalitetnoj slici

Novi integrirani HEVC standard omogućava vam uživanje u prijenosima slike vrlo kvalitetne rezolucije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.8

od 5

11

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

10/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

jako dobar televizor za malo kn

lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor

28/03/2018

Česká republika

Česká republika

výborný

Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

22/07/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

v této cenové relaci výborný

v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.