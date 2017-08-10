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Izuzetno tanki LED televizor
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u odličnoj kvaliteti slike i čistom zvuku za vrhunski doživljaj zabave.
80 cm (32")
LED televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Novi integrirani HEVC standard omogućava vam uživanje u prijenosima slike vrlo kvalitetne rezolucije.
3.8
od 5
11
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
igor38
10/08/2017
Hrvatska
jako dobar televizor za malo kn
lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Provjereni kupac
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.