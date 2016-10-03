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Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki LED televizor

32PHK4101/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED televizor

Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki LED televizor

  • 80 cm (32")

  • LED televizor

  • DVB-T/C/S/S2

LED TV za sliku nevjerojatnog kontrasta

LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Iznimno tanka crna postolja

Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

03/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod koji garantira kvalitetu imena koje nosi na sebi

TV s izvrsnom oštrinom slike, izrazito stabilan na svojem postolju, tanak i prije svega kvalitetan. Dobar zvuk, jednostavan meni i brojne opcije za postavljanje slike i zvuka baš po vlastitom ukusu i izboru. Ovaj Tv s punim pravom može nositi pojam kvalitete pod imenom Philips. U vlasništvu imam 2 Philips televizora, prvi je kupljen 1990 godine i dan danas radi bez i jednog kvara, drugi je noviji i kupljen je 2012 godine i također radi bez i jednog kvara nadam se da će i ovaj biti sličnog vijeka i kvalitete kao predhodnici, a poznavajući kvalitetu Philipsovih proizvoda i ne sumnjam u to.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHK4101 Izuzetno tanki LED televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHK4101 Izuzetno tanki LED televizor

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.