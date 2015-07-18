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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
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  • Fotografija alternativnog proizvoda

Obustavljeno

4000 seriesTanki LED TV

32PHK4100/12

3

| (2) Recenzije

1 nagrada

Tanki LED TV

Pravi televizor za danas i za budućnost: tanki LED televizor serije 4100 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Doživite živopisnu sliku, čist zvuk i sve ostale potrebne značajke, kao što su praktične dodatne USB i HDMI priključnice, kako biste mogli uživati u svom televizoru kod kuće.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Tanki LED TV

  • 80 cm (32")

  • LED televizor

  • DVB-T/C/S/S2

Izuzetno tanak okvir pruža veću sliku koju ćete voljeti

Izuzetno tanak okvir pruža veću sliku koju ćete voljeti

Standardni televizori imaju okvir koji obavija televizor poput okvira za fotografije. Naš izuzetno tanki okvir moderan je i uzak pa ćete imati veću sliku u kojoj ćete moći uživati.

Otvoreni dizajn postolja pruža dojam da televizor lagano lebdi u zraku

Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.

Digital Crystal Clear: preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za AWARD-7007383

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2

18/07/2015

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

TV je odličan za tu cijenu, veliki plus je satelitski tuner koji je fenomenalan. Preporuke, nećete požaliti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHK4100 Tanki LED TV

09/03/2016

България

България

Телевизора не работи - стои в StandBy

Телевизора неможеше да се включи въобще. Стои в режим стендбай и неможе да се включи нито от дистанционното, нито от бутона на ТВ-то. След няколкократно включване-изключване към захранването,евентуално ТВ-то запали, но при последващо изключване от дистанционното - телевизора пак неможеше да се включи! След престой в сервиз от 1 месец - телевизора беше върнат с обяснение, че проблем не е намерен. Разбира се проблема си беше налице - за щастие нов софтуер бе пуснат на 29 януари 2016 - и след инсталацията му има подобрение - проблема все още го има, но се наблюдава по-рядко!

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHK4100 Тънък LED телевизор

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.