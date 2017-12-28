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Izuzetno tanki LED televizor
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.
80 cm (32")
LED televizor
DVB-T/C
Elegantan. Moderan. Profinjen. Precizan. Izuzetno tanka silueta tvrtke Philips. Ne iznenađuje činjenica da nešto tako tanko može pobuditi veliki interes ako se uzme u obzir doza profinjenosti koju unosi u interijer.
Tanka, misterioznog izgleda i iznimno čvrsta. Crna tanka postolja tvrtke Philips vaš će televizor podići na novu razinu. Čvrsta konstrukcija iznimno tankih postolja savršeno će odraziti eleganciju i stil vašeg novog televizora. Pravo je čudo kako tako malena postolja mogu izgledati tako moćno i biti toliko čvrsta.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Nagrade
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
PaPaGeorge7
28/12/2017
Česká republika
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen :o)
Doporučuji s televizí. Jsem spokojen skvělý obraz, jednoducha ovladatelnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4101 Ultratenký LED televizor
Magda Media
06/02/2022
Polska
Philips tv
Fajny telewizor wisi u nas w sypialni działa od nowości 7lat bez problemu teraz szukam takiego samego dla dorosłego prawie syna :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2020-02-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4101 Niezwykle smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2020-02-06
Attila1972
05/06/2017
Magyarország
jó ár/éték arány
jó választás: letisztult design, mai alapelvárásoknak megfelelő funkciók
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4101 Ultra Slim LED TV
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.