Obustavljeno
LED televizor
Svi članovi vašeg kućanstva uživat će u čistoj, jasnoj slici koju nudi LED televizor serije 4100 tvrtke Philips. Minimalistički dizajn, živopisna slika i odličan zvuk čine ga idealnim izborom za svaku prostoriju u vašem domu.
81 cm (32")
LED televizor
DVB-T/C
LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Ništa ne može nadmašiti navalu adrenalina koju pruža igranje, brza sportska akcija ili akcijski filmovi. To je razlog zašto ovaj televizor tvrtke Philips ima tehnologiju 100Hz Perfect Motion Rate koja omogućava uživanje u glatkom prikazu pokreta. Iako vaše srce podrhtava, slika koju gledate ne bi trebala.
4.6
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
PTICE
13/01/2015
Česká republika
PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI
perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Daniel1403
18/03/2018
România
Un produs super ok
Un produs usor de utilizat si foarte bun și indemanatic ,subțire drăguț și o imagine super clara
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
EmyC
26/02/2018
România
Perfect pentru dormitor
Pentru camere ~10mp este ideal. Imagine foarte buna, meniu usor de utilizat, conectivitate, ci+.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Nadogradnja softvera potrebna je za Pause TV i USB snimanje. Kako biste pronašli više pojedinosti o ažuriranju softvera, posjetite www.philips.com/TV i odaberite podršku.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.