Obustavljeno
32PFT4100/12
Tanki Full HD LED TV
Pravi televizor za danas i za budućnost: Full HD tanki LED televizor serije 4100 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Doživite živopisnu sliku, čist zvuk i sve ostale potrebne značajke, kao što su praktične dodatne USB i HDMI priključnice, kako biste mogli uživati u svom televizoru kod kuće.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnike video-obrade radi poboljšanja kvalitete svakog kadra. Bilo da volite igre, brzu sportsku akciju ili akcijske filmove, iskusit ćete vrhunsku oštrinu i uglađene pokretne slike.
Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
3.7
od 5
38
Recenzije
Klavirus
11/07/2020
Hrvatska
Proizvod predobar
Ocjena je najbolja jer stvarno nemam nikakvih primjedbi za televizor koristim ga već skoro 2-3 godine, bez ijednog kvara. Izvrsna slika, izvrsno ozvučenje, prefektan. lagan i lako je snalaženje pregledan.. Sigurno bih ga preporučio svima
Prednosti
Za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2018-07-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2018-07-11
Hrast
08/09/2019
Hrvatska
Provjereni kupac
Nije los
Nije los, samo ledice pregore bar jednom godisnje.
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2018-09-08
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Datum upotrebe 2018-09-08
zoxx1991
20/11/2018
Hrvatska
Proizvod je jednostavan i funkcionalan te odlične kvalitete.
Proizvod je odlicne kvalitete, bez ikakvih poteškoča u radu. Slika je kristalno jasna , potrosnja energije je niska.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4100 Tanki Full HD LED TV
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.