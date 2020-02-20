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Obustavljeno

5600 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

32PFS5603/12

4.6

| (24) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Uživajte u minimalističkom dizajnu čistih linija ovog bijelog televizora Philips 5600. Njegov tanki dizajn i konture savršeno će se uklopiti u vaš interijer. Uz Full HD kvalitetu slike ovaj je televizor idealan izbor za sve one koji žele jednostavnost.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Pixel Plus HD

Izuzetno tanki Full HD LED televizor

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

24

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

20/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Super televizija

Odlična televizija za male novce, super zaslon i boje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum upotrebe 2019-08-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Datum upotrebe 2019-08-20

09/06/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Philips 32PFS5603

Výborný obraz, velmi solidní zvuk, trochu pomalejší přepínání kanálů, ale jde to přežít ;-). Pěkný bílý design

Prednosti

Super obraz!

Mane

Prodleva při přepínání kanálů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum upotrebe 2019-05-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum upotrebe 2019-05-09

25/01/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

dokonalost sama

je dokonale propracovaná po všech stránkách,doporučuji všem

Prednosti

dokonalý obraz,tenké tělo,žádná váha

Mane

nic,zatím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum upotrebe 2018-12-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5600 series 32PFS5603 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum upotrebe 2018-12-25

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.