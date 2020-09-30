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Izuzetno tanki Full HD LED TV
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti full HD slike i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Picture Performance Index kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnologije za obradu slike u cilju poboljšanja elemenata percepcije: oštrine, pokreta, kontrast i boje. Bez obzira na izvor, uvijek ćete moći uživati u iznimno oštrim prikazima s nevjerojatnim detaljima i dubinom, najdubljim nijansama crne boje, najsvjetlijim bijelim nijansama i najživopisnijim sjajnim bojama, kao i prirodnim, živopisnim nijansama kože, svaki put.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
4.1
od 5
22
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marija52
30/09/2020
Slovenija
dober TV
Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Datum upotrebe 2018-09-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Datum upotrebe 2018-09-30
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Leonardo
19/08/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Nelze zatím najít chybu.
Potřeboval jsem další televizor, protože jsem byl upoután na lůžko. Vybral jsem jako vždy značku Philips, protože mne dosud nikdy nezklamala. Udělal jsem dobře. Doporučuji jako malý televizor do domácnosti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.