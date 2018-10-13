2 godine jamstva
Obustavljeno
328P6VJEB/00
P Line
32 (prikaz 31,5 inča / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.
Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.
VA LED zasloni tvrtke Philips koriste naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.
3.6
od 5
5
Recenzije
David
13/10/2018
Slovenija
4K monitor za Macbook Pro
Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom
CppDeveloper
11/04/2017
Polska
Polecam ten monitor
Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color
Gyuri54
25/03/2023
Magyarország
Dio promocije
Provjereni kupac
4K monitor média fogyasztásra.
Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)
Prednosti
4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség
Mane
Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Ovaj monitor tvrtke Philips ima MHL certifikat. Međutim, u slučaju da se vaš MHL uređaj ispravno ne poveže ili ne radi, provjerite odjeljak s čestim pitanjima za MHL uređaj ili se obratite izravno dobavljaču. Pravila proizvođača uređaja možda nalažu kupnju posebnog MHL kabela ili adaptera njihove robne marke kako bi se osigurao odgovarajući rad
Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.
Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja
Cijeli popis proizvoda koji podržavaju MHL možete pronaći na web-stranici www.mhlconsortiun.org
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse