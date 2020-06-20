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Predivne boje i vrhunski prožimajući doživljaj
Iskusite pravi prožimajući doživljaj uz zaobljene monitore tvrtke Philips. 32-inčni zaobljeni E line monitor pruža doista prožimajući doživljaj uz nevjerojatnu kristalno čistu QHD sliku. Ultra Wide-Color pruža kvalitetu boja koja oživljava sliku!
E Line
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.
DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.
Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).
4.2
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
20/06/2020
Česká republika
Provjereni kupac
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Prednosti
plně funkční a snadno zapojitelný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-05-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Prednosti
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Mane
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2019-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Prednosti
QHD, prohnutí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2018-12-16
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2018-12-16
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.