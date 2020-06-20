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Obustavljeno

Zaobljeni LCD monitor s tehnolog. Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod

Predivne boje i vrhunski prožimajući doživljaj

Iskusite pravi prožimajući doživljaj uz zaobljene monitore tvrtke Philips. 32-inčni zaobljeni E line monitor pruža doista prožimajući doživljaj uz nevjerojatnu kristalno čistu QHD sliku. Ultra Wide-Color pruža kvalitetu boja koja oživljava sliku!

Pogledajte sve prednosti

uz kristalno čiste detalje

Predivne boje i vrhunski prožimajući doživljaj

  • E Line

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Tehnologija AMD FreeSync™ omogućuje uglađeni prikaz igre

Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.

DisplayPort veza za najbolju sliku

DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.

HDMI jamči univerzalnu digitalnu povezivost

HDMI jamči univerzalnu digitalnu povezivost

Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Prednosti

plně funkční a snadno zapojitelný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-05-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Prednosti

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Mane

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2019-04-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Prednosti

QHD, prohnutí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2018-12-16

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2018-12-16

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Upozorenja

  1. Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

  2. Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. NTSC područje na temelju CIE1976

  5. sRGB područje na temelju CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.