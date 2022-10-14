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Zaobljeni LCD monitor s tehnolog. Ultra Wide-Color

328E1CA/00

4.1

| (14) Recenzije

Jednostavno prožima

32-inčni zaobljeni E line zaslon donosi uistinu prožimajuće iskustvo i elegantan dizajn. Iznimno jasan 4K UHD s tehnologijama Ultra Wide-Color i Adaptive-Sync oživljava sliku!

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Jednostavno prožima

  • E Line

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

VA zaslon osigurava prikaz sjajnih slika pri širokim kutovima gledanja

VA LED zasloni tvrtke Philips koriste naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

14

Recenzije

3

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Prednosti

velká obrazovka

Mane

žádné jsem nenašel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Datum upotrebe 2021-09-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Datum upotrebe 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Prednosti

poměr cenax kvalita

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-04-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-04-04

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Prednosti

To co wpisałem w recenzji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Datum upotrebe 2020-09-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Datum upotrebe 2020-09-09

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Upozorenja

  1. Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  3. NTSC područje na temelju CIE1976

  4. sRGB područje na temelju CIE 1931

  5. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.