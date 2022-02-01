Potpun doživljaj trenutka
Momentum 4K UHD zaslon s tehnologijom Ambiglow predstavlja novu razinu prožimanja. Brze akcijske scene uz tehnologiju Adaptive-sync i malo kašnjenje ulaznog signala izgledaju besprijekorno. DisplayHDR 600 prikazuje izuzetno oštru i živopisnu, realističnu sliku.
Momentum
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
DTS Sound rješenje je za obrađivanje zvuka dizajnirano za optimiziranje reprodukcije glazbe, filmova, usmjeravanja i igri na računalu bez obzira na dimenzije. DTS Sound omogućuje prožimajući doživljaj virtualnog surround zvuka, upotpunjen bogatim basom i poboljšanjem dijaloga te maksimalno povećanim razinama glasnoće bez rezanja signala ili izobličenja.
Ambiglow dodaje novu dimenziju doživljaju gledanja. Inovativna tehnologija Ambiglow vizualno povećava zaslon stvarajući krug svjetlosti koji vas uvlači u radnju. Brzi procesor analizira sadržaj ulazne slike i konstantno prilagođava boju i svjetlinu emitiranog svjetla sukladno slici na zaslonu. Korisniku prilagođene opcije omogućavaju prilagodbu osvjetljenja prema želji. Naročito pogodna za gledanje filmova, sportskih sadržaja ili igranje igara, značajka Ambiglow tvrtke Philips pruža jedinstven i prožimajući doživljaj gledanja.
DisplayHDR 600 s VESA certifikatom pruža dramatično drukčiji vizualni doživljaj. Za razliku od drugih monitora koji "podržavaju HDR", pravi DisplayHDR 600 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz pomoć lokalnog zatamnjenja i visoke vršne svjetline do 600 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Prednosti
The quality of a picture is perfect
Mane
no usb-c
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Datum upotrebe 2022-01-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Datum upotrebe 2022-01-01
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 Pokrivenost na temelju CIE1976
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.