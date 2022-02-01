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Momentum4K HDR zaslon s tehnologijom Ambiglow

326M6VJRMB/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Potpun doživljaj trenutka

Momentum 4K UHD zaslon s tehnologijom Ambiglow predstavlja novu razinu prožimanja. Brze akcijske scene uz tehnologiju Adaptive-sync i malo kašnjenje ulaznog signala izgledaju besprijekorno. DisplayHDR 600 prikazuje izuzetno oštru i živopisnu, realističnu sliku.

Pogledajte sve prednosti

Potpun doživljaj trenutka

  • Momentum

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Poboljšajte zvuk uz DTS Sound™

DTS Sound rješenje je za obrađivanje zvuka dizajnirano za optimiziranje reprodukcije glazbe, filmova, usmjeravanja i igri na računalu bez obzira na dimenzije. DTS Sound omogućuje prožimajući doživljaj virtualnog surround zvuka, upotpunjen bogatim basom i poboljšanjem dijaloga te maksimalno povećanim razinama glasnoće bez rezanja signala ili izobličenja.

Ambiglow zabavu čini intenzivnijom uz krug svjetlosti

Ambiglow dodaje novu dimenziju doživljaju gledanja. Inovativna tehnologija Ambiglow vizualno povećava zaslon stvarajući krug svjetlosti koji vas uvlači u radnju. Brzi procesor analizira sadržaj ulazne slike i konstantno prilagođava boju i svjetlinu emitiranog svjetla sukladno slici na zaslonu. Korisniku prilagođene opcije omogućavaju prilagodbu osvjetljenja prema želji. Naročito pogodna za gledanje filmova, sportskih sadržaja ili igranje igara, značajka Ambiglow tvrtke Philips pruža jedinstven i prožimajući doživljaj gledanja.

DisplayHDR 600 za izvrsne vizualne detalje

DisplayHDR 600 s VESA certifikatom pruža dramatično drukčiji vizualni doživljaj. Za razliku od drugih monitora koji "podržavaju HDR", pravi DisplayHDR 600 stvara nevjerojatnu svjetlinu, kontrast i boje. Uz pomoć lokalnog zatamnjenja i visoke vršne svjetline do 600 nita, slika oživljava uz uočljivo naglašavanje dubljih, nijansiranih crnih. Stvara puniju paletu bogatih novih boja, pružajući vizualni doživljaj koji očarava osjetila.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Prednosti

The quality of a picture is perfect

Mane

no usb-c

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Datum upotrebe 2022-01-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Datum upotrebe 2022-01-01

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Upozorenja

  1. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  2. BT. 709 / DCI-P3 Pokrivenost na temelju CIE1976

  3. NTSC područje na temelju CIE1976

  4. sRGB područje na temelju CIE 1931

  5. Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2

  6. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.