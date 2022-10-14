325E1C/00
Jednostavno prožima
32-inčni zaobljeni E line zaslon donosi uistinu prožimajući doživljaj i moderan dizajn. Kristalno jasan QHD s tehnologijama Ultra Wide-Color i AMD FreeSync oživljava sliku!
E Line
32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)
2560 x 1440 (QHD)
VA LED zasloni tvrtke Philips koriste naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.
Kako bi prostor bio uredan, ovaj monitor donosi elegantno riješenje za upravljanje kabelima. Ne trebate povezivati kabele dodatnim sponama. Izdužen utor pruža skriveni prostor za kabele. Skriva kabele i odlično izgleda u većini okruženja, osobito u malim prostorima ili u stolovima okrenutima prema zidu ili prozoru. Ovaj dizajn nudi mogućnost pospremanja neurednih kabela kako bi stol bio uredniji.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
4.1
od 5
14
Recenzije
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Prednosti
velká obrazovka
Mane
žádné jsem nenašel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Datum upotrebe 2021-09-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Datum upotrebe 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Prednosti
poměr cenax kvalita
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-04
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Prednosti
To co wpisałem w recenzji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Datum upotrebe 2020-09-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Datum upotrebe 2020-09-09
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.