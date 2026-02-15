2 godine jamstva
Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Budite spremni za igru uz brzinu osvježavanja do 360 Hz i popratnu definiciju slike koja će ostaviti očaravajući dojam. Postižite ciljeve i pogađajte mene brže nego ikada prije uz, ne moramo ni spominjati, jasnoću koja oduzima dah. Igre će izgledati čisto i oštro dok jurite kroz razine i utrkujete se kroz scene.
Obranite prave boje zaslona QD-OLED od blijeđenja tijekom vremena. Kako biste produžili vijek trajanja zaslona, ovaj monitor ima integrirani zaštitni sloj od grafena koji održava zaslon hladnim. Grafen čuva integritet zaslona ravnomjernim raspršivanjem topline koju stvara plava svjetlost emitirana s vašeg zaslona te hladi učinkovitije od grafita. Gejmerima to omogućuje pouzdano igranje znajući da će boje u igri ostati savršene u piksel.
Ovi Philips zasloni pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih performansi s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Dio promocije
Provjereni kupac
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Prednosti
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Mane
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse. Uzorak mjerenja je 1 vodoravna linija.
Pokrivenost za DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje i Adobe RGB područje temelje se na CIE1976.
Aktivni pikseli: 2560 (V) x 1440 (O). Ukupni broj piksela: 2576 (V) x 1456 (O); dodatni pikseli s obje strane, prostor rezerviran za kretanje piksela.
Omjer emitiranog svjetla zaslona u rasponu od 415 do 455 nm i emitiranog svjetla od 400 do 500 nm bit će manji od 50 %.
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Ovaj monitor teži održivosti: kućište je izrađeno od 35 % reciklirane plastike
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
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Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®