ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Oznaka razreda energetske učinkovitosti
    Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Oznaka razreda energetske učinkovitosti
    Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija
  • Gaming izvan inovacija

Gaming MonitorQD OLED monitor za gaming

27M2N8500/01

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Gaming izvan inovacija

Ovaj monitor osmišljen je za igranje pri velikim brzinama. Zahvaljujući brzinama osvježavanja od 360 Hz, QD OLED zaslonu i certifikatu DisplayHDR TrueBlack 400, nudi spoj nevjerojatne brzine i vrhunske kvalitete slike.

Pogledajte sve prednosti

Gaming izvan inovacija

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Brzina osvježavanja od 360 Hz: za iznimno brzo i iznimno jasno igranje

Brzina osvježavanja od 360 Hz: za iznimno brzo i iznimno jasno igranje

Budite spremni za igru uz brzinu osvježavanja do 360 Hz i popratnu definiciju slike koja će ostaviti očaravajući dojam. Postižite ciljeve i pogađajte mene brže nego ikada prije uz, ne moramo ni spominjati, jasnoću koja oduzima dah. Igre će izgledati čisto i oštro dok jurite kroz razine i utrkujete se kroz scene.

Štiti i hladi za dugotrajnu jasnoću boje

Štiti i hladi za dugotrajnu jasnoću boje

Zaštitite autentične boje svojeg QD-OLED zaslona od blijeđenja tijekom vremena. Kako bi se produljio vijek trajanja zaslona, ovaj monitor ima integrirani grafenski štit koji ga održava hladnim. Grafen čuva cjelovitost zaslona ravnomjernim raspršivanjem topline koju stvara plavo svjetlo emitirano sa zaslona te učinkovitijim hlađenjem od grafita. Za igrače to znači da mogu igrati sigurni da će boje u igri ostati savršeno precizne na razini piksela.

Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela

Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela

Ovi Philips zasloni pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih performansi s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Prednosti

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Mane

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse. Uzorak mjerenja je 1 vodoravna linija.

  2. Pokrivenost za DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje i Adobe RGB područje temelje se na CIE1976.

  3. Aktivni pikseli: 2560 (V) x 1440 (O). Ukupni broj piksela: 2576 (V) x 1456 (O); dodatni pikseli s obje strane, prostor rezerviran za kretanje piksela.

  4. Omjer emitiranog svjetla zaslona u rasponu od 415 do 455 nm i emitiranog svjetla od 400 do 500 nm bit će manji od 50 %.

  5. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  6. Ovaj monitor teži održivosti: kućište je izrađeno od 35 % reciklirane plastike

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.

  8. Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  10. Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  11. Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  12. Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®