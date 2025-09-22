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Evnia Fast IPS Gaming monitor Monitor za igranje s dvostrukim načinom rada

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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor za igranje s dvostrukim načinom rada

27M2N3800A/00

Evnia Fast IPS Gaming monitor Monitor za igranje s dvostrukim načinom rada

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Softver i upravljački programi

Upravljački programi za Windows 10

  • verzija: V1.0
  • ZIP dat., 11.1 kB
  • 22 September 2025

Upravljački programi za Windows 11

  • verzija: V1.0
  • ZIP dat., 11.1 kB
  • 22 September 2025

Priručnici i dokumentacija

Priručnik za instalaciju

  • PDF dat., 7.9 MB
  • 20 March 2026

Kratke upute za korisnike

  • PDF dat., 638 kB
  • 27 May 2025

Jamstvo i servis

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Jamstvo

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