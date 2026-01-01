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  • Energy Label Europe E
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Evnia Gaming monitorQuad HD monitor za igranje

27M2N3500NF/00

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Ovaj 27-inčni IPS Evnia monitor pruža oštru sliku za igranje. Uz brzinu osvježavanja od 144 Hz i Smart MBR od 0,5 ms, možete očekivati čistu sliku i vrlo kvalitetan sveobuhvatni doživljaj igranja.
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  • Evnia 3000

  • 27 inča (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Brzina osvježavanja od 144 Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Brzina osvježavanja od 144 Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 144 puta u sekundi, efektivno 2,4 brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 144 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje

Malo kašnjenje ulaznog signala smanjuje kašnjenje signala s uređaja prema monitoru

Malo kašnjenje ulaznog signala smanjuje kašnjenje signala s uređaja prema monitoru

Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je između izvršavanja radnje na povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala znači da je manje vremena potrebno između unosa naredbe na uređaju i prikaza rezultata na monitoru, čime se uvelike poboljšava doživljaj igranja igri koje su osjetljive na brze pokrete (naročito važno za one koji igraju brze, natjecateljske igre).

Izuzetno velika brzina od 0,5 ms za jasnu sliku i uglađeno igranje

Izuzetno velika brzina od 0,5 ms za jasnu sliku i uglađeno igranje

Philips Evnia sa Smart MBR-om od 0,5 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  3. Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.

  4. Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati znatnu promjenu svjetline

  5. Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati znatno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje

  6. Cilj ovog monitora je održivost: kućište monitora napravljeno je od 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.

  7. Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.

  8. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.