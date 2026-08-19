2 godine jamstva
27M2N3500NF/00
Proširite svoje obzore igranja
Ovaj 27-inčni IPS Evnia monitor pruža oštru sliku za igranje. Uz brzinu osvježavanja od 144 Hz i Smart MBR od 0,5 ms, možete očekivati čistu sliku i vrlo kvalitetan sveobuhvatni doživljaj igranja.
Evnia 3000
27 inča (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 144 puta u sekundi, efektivno 2,4 brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 144 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje
Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je koje protekne između izvršavanja radnje povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vrijeme između unosa naredbe na uređajima i njezina prikaza na monitoru, čime se znatno poboljšava igranje videoigara koje zahtijevaju brze reakcije, što je osobito važno igračima brzih, natjecateljskih igara.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Recenzije
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Pokrivenost za Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje temelji se na CIE1976.
Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati znatnu promjenu svjetline
Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati znatno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje
Cilj ovog monitora je održivost: kućište monitora napravljeno je od 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.