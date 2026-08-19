Brzina osvježavanja od 170Hz za iznimno glatke, briljantne slike

Igrate intenzivne, natjecateljske igre. Zahtijevate zaslon bez kašnjenja i s iznimno glatkim slikama. Ovaj zaslon Philips ponovno iscrtava sliku na zaslonu do 170 puta u sekundi, što je znatno brže od standardnog zaslona. Zbog niže brzine prikaza sličica može izgledati kao da neprijatelji skaču s jednog mjesta na drugo na zaslonu, zbog čega ih je teško pogoditi. Uz brzinu prikaza od 170Hz dobivate one ključne slike koje inače nedostaju na zaslonu, pa se kretanje neprijatelja prikazuje iznimno glatko i možete ih lako naciljati. Uz iznimno malo kašnjenje ulaznog signala i bez kidanja slike, ovaj zaslon Philips vaš je savršen partner za igranje