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    Fotografija proizvoda s prednje strane
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Gaming monitorQuad HD gaming monitor

27M2N3500NF/00

Proširite svoje horizonte igranja

Ovaj 27-inčni IPS monitor Evnia donosi oštre slike u igre. Uz brzinu osvježavanja od 170Hz i Smart MBR od 0.5ms možete očekivati jasne slike i sveukupno visokokvalitetno iskustvo igranja.

Pogledajte sve prednosti

Proširite svoje horizonte igranja

  • Evnia 3000

  • 27" (68.5cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Brzina osvježavanja od 170Hz za iznimno glatke, briljantne slike

Brzina osvježavanja od 170Hz za iznimno glatke, briljantne slike

Igrate intenzivne, natjecateljske igre. Zahtijevate zaslon bez kašnjenja i s iznimno glatkim slikama. Ovaj zaslon Philips ponovno iscrtava sliku na zaslonu do 170 puta u sekundi, što je znatno brže od standardnog zaslona. Zbog niže brzine prikaza sličica može izgledati kao da neprijatelji skaču s jednog mjesta na drugo na zaslonu, zbog čega ih je teško pogoditi. Uz brzinu prikaza od 170Hz dobivate one ključne slike koje inače nedostaju na zaslonu, pa se kretanje neprijatelja prikazuje iznimno glatko i možete ih lako naciljati. Uz iznimno malo kašnjenje ulaznog signala i bez kidanja slike, ovaj zaslon Philips vaš je savršen partner za igranje

Nizak ulazni lag smanjuje kašnjenje između uređaja i monitora

Nizak ulazni lag smanjuje kašnjenje između uređaja i monitora

Kašnjenje ulaznog signala vrijeme je koje protekne između izvršavanja radnje povezanim uređajima i prikaza rezultata na zaslonu. Malo kašnjenje ulaznog signala skraćuje vrijeme između unosa naredbe na uređajima i njezina prikaza na monitoru, čime se znatno poboljšava igranje videoigara koje zahtijevaju brze reakcije, što je osobito važno igračima brzih, natjecateljskih igara.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Za najbolje izlazne performanse uvijek provjerite može li vaša grafička kartica postići maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja ovog zaslona Philips.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka je značajci SmartResponse

  3. Pokrivenost prostora Adobe RGB i DCI-P3 temelji se na standardu CIE1976, područje sRGB na standardu CIE1931, a područje NTSC na standardu CIE1976.

  4. Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, pa se svjetlina ne može podešavati dok je Smart MBR uključen. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, LED pozadinsko osvjetljenje pulsirat će sinkronizirano s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati primjetnu promjenu svjetline

  5. Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje značajke Smart MBR može uzrokovati primjetno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti je kada ne upotrebljavate funkciju za igranje

  6. Ovaj monitor teži održivosti: kućište monitora izrađeno je od 85% reciklirane plastike dobivene od potrošačkog otpada.

  7. Proizvodi i dodatna oprema navedeni na ovom letku mogu se razlikovati ovisno o zemlji i regiji.

  8. Monitor se može razlikovati od slika koje prikazuju značajke.