2 godine jamstva
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor generira sliku na zaslonu do 180 puta u sekundi, efektivno brže od standardnih monitora. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 180 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje.
Philips Evnia sa Smart MBR-om od 0,5 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Brza akcija i dramatični prijelazi glatko će se reproducirati. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih igara i onih osjetljivih na brze pokrete.
Ova je značajka napravljena za igru prepunu akcije. Ne samo da omogućuje igranje gotovo bez zamućenja, već se i dobro usklađuje s velikim brzinama kako bi se zajamčila najbolja i najoštrija slika.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Prednosti
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Mane
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Smart MBR služi za podešavanje svjetline radi smanjenja zamućenja, stoga podešavanje svjetline s uključenim načinom rada Smart MBR nije moguće. Kako bi se smanjilo zamućenje pokreta, pozadinsko LED svjetlo sinkronizirano će bljeskati s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
Smart MBR način je rada optimiziran za igranje. Uključivanje načina rada Smart MBR može uzrokovati značajno treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igranje.
sRGB područje na temelju CIE 1931
Adobe RGB i DCI-P C pokrivenost na temelju CIE1976
Cilj ovog monitora je održivost: noge postolja napravljene su s 35 % reciklirane plastike, a kućište monitora sadrži 85 % plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.