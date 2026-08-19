Certificirana kompatibilnost s tehnologijom NVIDIA® G-SYNC® za brzo i glatko igranje

Pri igranju intenzivnih igara s visokim brzinama osvježavanja može doći do kidanja slike ako grafika nije optimalno sinkronizirana. Ovaj Philipsov zaslon certificiran je kao kompatibilan s tehnologijom NVIDIA® G-SYNC®, čime se smanjuje kidanje slike i sinkronizira brzina osvježavanja monitora s izlazom grafičke kartice radi glatkijeg igranja. Scene se prikazuju trenutno, objekti izgledaju oštrije, a igranje je glatko, što vam pruža zadivljujuće vizualno iskustvo i znatnu prednost nad konkurencijom.