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Pojednostavite svoje veze uz USB-C
Ovaj višenamjenski monitor tvrtke Philips koji ima USB-C nudi postavljanje bez neurednih kabela. Jedan kabel omogućuje gledanje videozapisa visoke rezolucije uglađenog prikaza, prijenos podataka i punjenje prijenosnog računala. Pravi centar za mobilne profesionalce.
Serija 3000
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Ovaj monitor tvrtke Philips ima priključak USB C s napajanjem. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem možete izravno puniti svoj kompatibilni uređaj. Tanki simetrični USB-C omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Možete gledati videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći kompatibilni uređaj.
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.
Vrijeme odziva slike (MPRT, Motion Picture Response Time) intuitivniji je način za opisivanje vremena odziva koje se izravno odnosi na trajanje od prikaza mutnog šuma do jasnih i oštrih slika. Monitor za igranje tvrtke Philips s vrijednošću MPRT od 1 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i preciznih igrica.
Recenzije
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.
MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
Monitor može izgledati drugačije u odnosu na slike značajki.