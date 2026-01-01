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    Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Energy Label Europe E
    Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
  • Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost

MonitorLCD zaslon pune HD rezolucije

27E1N1300A/01

Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost
Uz ovaj monitor uvijek ćete biti povezani. Zahvaljujući značajkama kao što su USB-C 3.2 s napajanjem, korisnici mogu puniti svoj povezani uređaj i raditi besprijekorno sa samo jednim kabelom koji radni prostor čini urednijim.
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Unaprijedite svoju produktivnost uz USB-C povezivost

  • Serija 1000

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Brzina osvježavanja od 100 Hz za izuzetno glatku sliku

Brzina osvježavanja od 100 Hz za izuzetno glatku sliku

Ovaj monitor tvrtke Philips osvježava sliku na zaslonu do 100 puta u sekundi, što ga čini mnogo bržim od standardnih monitora. Zahvaljujući frekvenciji osvježavanja od 100 Hz, igračima će biti lakše uočiti ključne sličice na zaslonu koje iznimno jasno pokazuju kretnje neprijatelja, zbog čega ih je lakše pogoditi.

Brzi odziv (MPRT) u 1 ms za jasnu sliku i uglađeno igranje

Brzi odziv (MPRT) u 1 ms za jasnu sliku i uglađeno igranje

Vrijeme odziva slike (MPRT, Motion Picture Response Time) intuitivniji je način za opisivanje vremena odziva koje se izravno odnosi na trajanje od prikaza mutnog šuma do jasnih i oštrih slika. Monitor za igranje tvrtke Philips s vrijednošću MPRT od 1 ms učinkovito uklanja razlijevanje i zamućenje pokreta te daje oštrije i preciznije prikaze za bolji doživljaj igranja. Najbolji izbor za igranje uzbudljivih i preciznih igrica.

Povežite notebook jednim USB-C kabelom

Povežite notebook jednim USB-C kabelom

Ovaj monitor tvrtke Philips ima priključak USB C s napajanjem. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem možete izravno puniti svoj kompatibilni uređaj. Tanki simetrični USB-C omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Možete gledati videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći kompatibilni uređaj.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  4. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  5. S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.

  6. MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.

  7. Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.

  8. Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt

  9. Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.

  10. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.