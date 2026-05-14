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  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Energy Label Europe D
    Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom
  • Radite sa stilom

MonitorFull HD LCD monitor

27E1N1100A/01

5
| (2) Recenzije
Radite sa stilom
Iskusite produktivnost u Full HD rezoluciji. Ovaj monitor ima sve osnovne značajke za radno mjesto, primjerice način rada LowBlue za zaštitu očiju, IPS LED tehnologiju širokog prikaza za vrlo kvalitetnu sliku i MPRT od 1 ms za oštru sliku.
Pogledajte sve prednosti

Radite sa stilom

  • Serija 1000

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Brzina osvježavanja od 120Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Brzina osvježavanja od 120Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 120 puta u sekundi, efektivno brže od standardnih monitora. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 120Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje.

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Ova recenzija je napravljena za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Ova recenzija je napravljena za Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Provjereni kupac

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Ova recenzija je napravljena za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Ova recenzija je napravljena za Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Upozorenja

  1. Pokrivenost za DCI-P3 temelji se na CIE1976, sRGB područje temelji se na CIE1931, NTSC područje i Adobe RGB područje temelje se na CIE1976

  2. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. S MPRT podešava se svjetlina radi smanjenja zamućenja, stoga je podešavanje svjetline s uključenim načinom MPRT nemoguće. Kako bi se smanjilo zamućenje, pozadinsko LED svjetlo stoboskopski će raditi sinkrono s osvježavanjem zaslona, što može uzrokovati značajnu promjenu svjetline.

  5. MPRT je način rada za optimiranje igrica. Uključivanje načina MPRT može uzrokovati vidljivo treperenje zaslona. Preporučuje se isključiti ga kada ne upotrebljavate funkciju za igrice.

  6. Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.