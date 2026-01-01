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Business monitor4K UHD monitor

27B1N3800/00

Pojednostavljena svakodnevna rutina
Ovaj monitor od 27 inča prikazuje prekrasne slike u 4K razlučivosti i rasponu od 1,074 milijarde boja. Osim toga, povezivanje putem DisplayPort kabela i IPS zaslon čine ga sjajnim sveobuhvatnim rješenjem za vaš radni prostor.
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  • Serija 3000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tehnologija IPS za pun spektar boja i široke kutove gledanja

Tehnologija IPS za pun spektar boja i široke kutove gledanja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

1,074 milijardi boja za uglađene gradacije boja i detalje

1,074 milijardi boja za uglađene gradacije boja i detalje

10-bitni zaslon pruža bogatu dubinu boja uz 1,074 milijardi boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju uglađenih, prirodnih boja bez vidljivih gradacija i gubitka nekih nijansi.

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) rezolucija za preciznost

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) rezolucija za preciznost

Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  3. sRGB područje na temelju CIE1931, NTSC područje na temelju CIE1976

  4. Pri maksimalnoj razlučivosti od 3840 x 2160, 10-bitna boja može se postići samo pri 60 Hz putem veze DisplayPort. Više informacija potražite u korisničkom priručniku.

  5. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  6. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.

  7. Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.

  8. Kabel(i) isporučeni s proizvodom mogu se razlikovati prema vrsti, kvantiteti i specifikacijama sukladno zahtjevima u državi ili regiji.