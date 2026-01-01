Tehnologija IPS za pun spektar boja i široke kutove gledanja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.