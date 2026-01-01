2 godine jamstva
27B1N3800/00
Serija 3000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
10-bitni zaslon pruža bogatu dubinu boja uz 1,074 milijardi boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju uglađenih, prirodnih boja bez vidljivih gradacija i gubitka nekih nijansi.
Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.
Recenzije
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
sRGB područje na temelju CIE1931, NTSC područje na temelju CIE1976
Pri maksimalnoj razlučivosti od 3840 x 2160, 10-bitna boja može se postići samo pri 60 Hz putem veze DisplayPort. Više informacija potražite u korisničkom priručniku.
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.
Proizvod i dodatna oprema iz ove brošure mogu se razlikovati po državi i regiji.
Kabel(i) isporučeni s proizvodom mogu se razlikovati prema vrsti, kvantiteti i specifikacijama sukladno zahtjevima u državi ili regiji.