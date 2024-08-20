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    Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
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  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Energy Label Europe G
    Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
  • Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli

Evnia Gaming Monitor4K HDR zaslon s tehnologijom Ambiglow

279M1RV/00

1
| (2) Recenzije

1 nagrada

Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli
Istinskim obožavateljima igranja na konzoli monitor „Designed for Xbox“ pruža novo doba igranja. Uživajte u fantastičnoj slici i preciznim bojama uz UltraClear 4K Nano IPS zaslon. DisplayHDR 600 pruža živopisnu kvalitetu slike.
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Optimizirane radne značajke za novu generaciju igranja na konzoli

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox za optimalan doživljaj igranja

Designed for Xbox za optimalan doživljaj igranja

Uživajte u doživljaju igranja na konzoli. Udružili smo snage s timom za Xbox kako bismo razvili ovaj Designed for Xbox monitor koji će zajamčeno pružiti optimalne vizualne radne značajke s konzolom Xbox Series X od trenutka kad ga priključite.

AMD FreeSync™ Premium Pro; neometane HDR igre s niskom latentnosti

AMD FreeSync™ Premium Pro; neometane HDR igre s niskom latentnosti

U igranju ne biste smjeli morati birati između rascjepkane igre ili razlomljenih kadrova. Ovaj monitor ima certifikat AMD FreeSync™ Premium Pro koji omogućuje promjenjivu brzinu osvježavanja (VRR) i istinsko iskustvo HDR igranja. To onda pruža kombinaciju uglađenog igranja uz vrhunske performanse i slike iznimnog visokog dinamičkog raspona uz zadržavanje malog kašnjenja.

Brzina osvježavanja od 144 Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Brzina osvježavanja od 144 Hz za izuzetno glatku, briljantnu sliku

Igrate napetu, natjecateljsku igru. Treba vam monitor bez kašnjenja, izuzetno uglađenog prikaza pokreta. Ovaj monitor tvrtke Philips generira sliku na zaslonu do 144 puta u sekundi, efektivno 2,4 brže u odnosu na standardne monitore. Ako je brzina kadrova manja, neprijatelji izgledaju kao da skaču s jedne točke na drugu na zaslonu, što znači da ih je teže pogoditi. Uz brzinu kadrova od 144 Hz moći ćete vidjeti one važne slike koje nedostaju, a koje prikazuju kretnje neprijatelja uz izuzetno gladak prikaz pokreta pa ih lako možete naciljati. Kašnjenje ulaznog signala vrlo je malo, a lomljenja slike nema, što znači da je ovaj monitor tvrtke Philips savršen partner za igranje

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-1679621

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

2

Recenzije

5
4
3
2

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Mane

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Ova recenzija je napravljena za Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

  3. Za najbolje radne značajke provjerite može li grafička kartica isporučiti maksimalnu razlučivost i brzinu osvježavanja za ovaj zaslon tvrtke Philips.

  4. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3 Pokrivenost na temelju CIE1976

  6. NTSC područje na temelju CIE1976

  7. sRGB područje na temelju CIE 1931

  8. Pokrivenost za Adobe RGB temelji se na CIE1976

  9. Sučelje s podrškom za NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Pobrinite se da ažurirate upravljački program za NVIDIA® G-SYNC® na najnoviju verziju; više informacija potražite na web-mjestu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Provjerite podržava li vaša grafička kartica NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  13. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.