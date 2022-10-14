278E1A/00
Jednostavno zapanjuje
27-inčni E Line monitor kombinira zapanjujuću sliku i elegantan dizajn te dopadljivo uljepšava radni prostor. Iznimno jasan 4K UHD monitor sa zaslonom širokog prikaza omogućuje vam uživanje u jednako jasnoj i živopisnoj slici iz bilo kojeg prednjeg kuta gledanja.
E Line
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.
U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.
4.1
od 5
14
Recenzije
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Prednosti
velká obrazovka
Mane
žádné jsem nenašel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Datum upotrebe 2021-09-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Datum upotrebe 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Prednosti
poměr cenax kvalita
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-04
Rață 1
23/08/2025
România
Dio promocije
Provjereni kupac
Mulțumesc Philips
Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!
Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2025-07-23
Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2025-07-23
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC, DCI-P3, Adobe RGB područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.