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4K Ultra HD LCD monitor

278E1A/00

4.1

| (14) Recenzije

Jednostavno zapanjuje

27-inčni E Line monitor kombinira zapanjujuću sliku i elegantan dizajn te dopadljivo uljepšava radni prostor. Iznimno jasan 4K UHD monitor sa zaslonom širokog prikaza omogućuje vam uživanje u jednako jasnoj i živopisnoj slici iz bilo kojeg prednjeg kuta gledanja.

Pogledajte sve prednosti

Jednostavno zapanjuje

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Mala potrošnja energije znači manje račune za struju

DisplayPort veza za najbolju sliku

DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

14

Recenzije

3

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Prednosti

velká obrazovka

Mane

žádné jsem nenašel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Datum upotrebe 2021-09-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Datum upotrebe 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Prednosti

poměr cenax kvalita

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-04-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2020-04-04

23/08/2025

România

România

Provjereni kupac

Mulțumesc Philips

Am avut o experienta f neplacura cu un monitor Samsung similar ca pret di caracteristici, asa ca am revenit la firma care pt mine nu a dat gres niciodata. Mulțumesc Philips!

Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2025-07-23

Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Monitor LCD curbat cu Ultra Wide-Color

Datum upotrebe 2025-07-23

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB područje na temelju CIE1976

  5. sRGB područje na temelju CIE 1931

  6. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.