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276E9QSB/00
Nevjerojatna boja, moderan dizajn
E line monitor tvrtke Philips ima moderan dizajn i izvanredne radne značajke slike. Full HD zaslon uskog ruba s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža istinski vjernu sliku. Uživajte u superiornom doživljaju gledanja u modernom dizajnu.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
Recenzije
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.