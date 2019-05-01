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  • Energy Label Europe F
    Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Energy Label Europe F
    Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
  • Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu

Obustavljeno

4K Ultra HD LCD monitor

276E8VJSB/00

4.2
| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu
4K UHD monitor veličine 27 inča tvrtke Philips pruža iznimno jasnu kvalitetu slike. 4K UHD monitor sa zaslonom širokog prikaza omogućuje vam uživanje u jednako jasnoj i živopisnoj slici iz bilo kojeg prednjeg kuta gledanja. Flicker-free smanjuje umaranje očiju nakon dugotrajne uporabe.
Pogledajte sve prednosti

Izvanredan zaslon u elegantnom dizajnu

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) rezolucija za preciznost

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) rezolucija za preciznost

Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru

Stapa se s prostorom zahvaljujući uskom okviru

Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

01/05/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD

03/12/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do grafiki

Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć

Prednosti

Jakośc

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD

31/10/2019

Україна

Україна

гарний продукт, рекомендую

1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  3. NTSC područje na temelju CIE1976

  4. sRGB područje na temelju CIE 1931

  5. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.