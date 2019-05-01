2 godine jamstva
Obustavljeno
E Line
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Ovi monitori tvrtke Philips upotrebljavaju ploče odličnih radnih značajki za pružanje UltraClear slike 4K UHD (3840 x 2160) rezolucije. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, monitori tvrtke Philips oživjet će vaše slike i grafike.
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Novi zasloni tvrtke Philips imaju iznimno uske rubove koji osiguravaju minimalnu neiskorištenu površinu i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne primjene; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.
4.2
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kibic
01/05/2019
Česká republika
Spokojenost
Opravdu dobrý monitor. Zatím jsem žádné negativa nenašel. 4K videa jdou, pouze HDR u mne jen s vynucením, to ale je slabá grafika. Přesto super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB LCD monitor 4K Ultra HD
BennyART
03/12/2019
Polska
Bardzo dobry monitor do grafiki
Bardzo dobry produkt po przystepnej cenie. Super jakosć
Prednosti
Jakośc
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB Monitor LCD 4K Ultra HD
Edik
31/10/2019
Україна
гарний продукт, рекомендую
1.4К- для 27" - на такий розмір екрану, не так і багато. З меншою роздільною здатністю хочете придбати, беріть і монік менший по розміру. 2. Картинка гарна, як і має бути. 3. Засвітка екрану в нормі, ніяких проблем. 4 Битих пікселів не знайшов 5. ціна - якість, поки кращого співвідношення не знаю. Користуюсь 3 тижні, без проблем. Рекомендую.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E8VJSB РК-монітор 4K Ultra HD
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.