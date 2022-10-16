2 godine jamstva
B Line
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
Ovaj monitor tvrtke Philips ima ugrađenu priključnu stanicu USB C s napajanjem. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem možete izravno puniti svoje kompatibilno* prijenosno računalo. Tanki simetrični USB-C priključak omogućuje lako povezivanje jednim kabelom. Jednostavno povežite sve periferne uređaje kao što su tipkovnica, miš i RJ-45 Ethernet kabel s priključnom stanicom monitora kako biste gledali videozapise visoke rezolucije i izuzetno brzo prenosili podatke, istovremeno napajajući i puneći prijenosno računalo.
Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 ili 2560 x 1080 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori kao što su USB-C, Displayport, HDMI, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.
Zaslon tvrtke Philips ispunjava standard TUV Rheinland za smanjenje umora očiju koji sprječava naprezanje očiju uzrokovano dugom upotrebom računala. Uz TUV certifikat za smanjenje umora očiju, zasloni tvrtke Philips omogućavaju rad u načinu rada Flicker-Free, Low Blue, bez neugodnih refleksija, sa široki kutom gledanja i smanjenim padom kvalitete slike pod različitim kutovima, a uz ergonomski dizajn postolja jamče idealan vizualni doživljaj. Sačuvajte zdravlje očiju i povećajte radnu produktivnost.
Nagrade
4.4
od 5
16
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MolybdenNext
16/10/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvelý monitor
Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje
Prednosti
Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1
Mane
Pro ethernet jsou potreba drivery
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Olvg
13/01/2026
România
Super recomand
Monitorul funcțiuneaza foarte bine, insa mi-e neclar ce reprezinta patratul de langa Logo-ul Philips. Va rog sa imi explicati.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 346B1C Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C
Pavvik
31/10/2025
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
Ova recenzija je napravljena za Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Ova recenzija je napravljena za Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Maksimalna rezolucija funkcionira za USB-C, DP ili HDMI ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Za prijenos videozapisa putem USB-C notebook/uređaj mora podržavati način rada USB-C DP Alt
Aktivnosti kao što su dijeljenje zaslona, usmjeravanje videozapisa i zvuka na internetu mogu utjecati na mrežne radne značajke. Ukupnu kvalitetu zvuka i slike određuju hardver, širina pojasa mreže i radne značajke mreže.
Funkcija USB-C napajanja i punjenja zahtijeva da notebook/uređaj mora podržavati tehničke zahtjeve standarda USB-C Power Delivery. Više pojedinosti potražite u korisničkom priručniku za notebook ili zatražite od proizvođača.
Ako vam Ethernet veza djeluje sporo, otvorite izbornik na zaslonu i odaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzine do 1G.
EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.