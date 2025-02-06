Jednostavno zapanjuje
27-inčni E Line monitor kombinira zapanjujuću sliku i elegantan dizajn te dopadljivo uljepšava radni prostor. Doživite kristalno čiste Quad HD slike i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Ovi Philips zasloni pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih performansi s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.
5.0
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Igorgda
06/02/2025
Polska
Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.
Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .
Ova recenzija je napravljena za 245E1S Monitor LCD
Datum upotrebe 2025-01-06
Ova recenzija je napravljena za 245E1S Monitor LCD
Datum upotrebe 2025-01-06
Franeker
10/12/2022
Polska
ten produkt jest nawet lepiej niż idealny
podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory
Prednosti
wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 275E1S Monitor LCD
Datum upotrebe 2022-11-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 275E1S Monitor LCD
Datum upotrebe 2022-11-10
Slava1908
06/11/2021
Україна
Монітор видає чудове зображення
Монітор дуже сподобався.Відсутні "биті пікселі",дивитися фільми одне задоволення.Використовую з монітором через кабель hdmi.Ніяких нарікань за пів року не було.Відома фірма та якісний товар.
Prednosti
Якість зображення
Mane
Все влаштовує
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 275E1S РК-монітор
Datum upotrebe 2021-07-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 275E1S РК-монітор
Datum upotrebe 2021-07-06
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.