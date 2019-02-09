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  • Energy Label Europe A
    Živopisne slike uz AH-IPS zaslon
  • Živopisne slike uz AH-IPS zaslon
  • Energy Label Europe A
    Živopisne slike uz AH-IPS zaslon
  • Živopisne slike uz AH-IPS zaslon

Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartImage Lite

274E5QHSB/00

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Živopisne slike uz AH-IPS zaslon
Ovaj privlačni monitor tvrtke Philips s izuzetno uskim rubom i AH-IPS zaslonom pruža nevjerojatne slike živih boja. Mobile HD Link omogućava zrcalni prikaz s pametnog telefona.
Pogledajte sve prednosti

s iznimno tankim rubom, MHL

Živopisne slike uz AH-IPS zaslon

  • Iznimno tanak rub

  • 68,6 cm (27")

  • MHL

Tehnologija MHL za uživanje u mobilnom sadržaju na velikom zaslonu

Tehnologija MHL za uživanje u mobilnom sadržaju na velikom zaslonu

Mobile High Definition Link (MHL, mobilna veza visoke rezolucije) mobilno je audio/video sučelje za izravno povezivanje mobilnih telefona i drugih prijenosnih uređaja sa zaslonima visoke rezolucije. Pomoću opcijskog MHL kabela možete jednostavno povezati svoj mobilni uređaj s tehnologijom MHL i veliki Philips MHL zaslon i gledati kako će vaši HD videozapisi zaživjeti popraćeni digitalnim zvukom. Sada možete uživati u igrama, fotografijama, filmovima i drugim aplikacijama s mobitela na velikom zaslonu, a istovremeno i puniti svoj mobilni uređaj, zahvaljujući čemu nikada u ključnom trenutku nećete ostati bez napajanja.

AH-IPS zaslon osigurava prikaz sjajnih slika pri širokim kutovima gledanja

AH-IPS zaslon osigurava prikaz sjajnih slika pri širokim kutovima gledanja

AH-IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona s TN matricom, AH-IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Iznimno tanak rub za minimalistički izgled

Uz najnovije matrice, novi zasloni tvrtke Philips dizajnirani su minimalistički, a debljina vanjskog ruba ograničena je na otprilike 2,5 mm. U kombinaciji s ugrađenom crnom matričnom trakicom debljine otprilike 9 mm, ukupna debljina ruba značajno je smanjena, osiguravajući minimalnu površinu neiskorištene površine i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne aplikacije; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/02/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojen

Rok užívání ke spokojenosti funkce jsou bez problémů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

05/09/2018

Česká republika

Česká republika

výborný obraz, pěkný vzhled

ovládání jednoduché, obraz výborný, odezva dobrá, pěkný vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

25/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento monitor má vynikající vlastnosti.

Jednoduché ovládání. Spokojenost OK. Stabilní obrazovka a perfektní barvy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite

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Upozorenja

  1. Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.

  2. Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja

  3. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.