2 godine jamstva
Obustavljeno
Iznimno tanak rub
68,6 cm (27")
MHL
Mobile High Definition Link (MHL, mobilna veza visoke rezolucije) mobilno je audio/video sučelje za izravno povezivanje mobilnih telefona i drugih prijenosnih uređaja sa zaslonima visoke rezolucije. Pomoću opcijskog MHL kabela možete jednostavno povezati svoj mobilni uređaj s tehnologijom MHL i veliki Philips MHL zaslon i gledati kako će vaši HD videozapisi zaživjeti popraćeni digitalnim zvukom. Sada možete uživati u igrama, fotografijama, filmovima i drugim aplikacijama s mobitela na velikom zaslonu, a istovremeno i puniti svoj mobilni uređaj, zahvaljujući čemu nikada u ključnom trenutku nećete ostati bez napajanja.
AH-IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona s TN matricom, AH-IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Uz najnovije matrice, novi zasloni tvrtke Philips dizajnirani su minimalistički, a debljina vanjskog ruba ograničena je na otprilike 2,5 mm. U kombinaciji s ugrađenom crnom matričnom trakicom debljine otprilike 9 mm, ukupna debljina ruba značajno je smanjena, osiguravajući minimalnu površinu neiskorištene površine i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne aplikacije; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dario
09/02/2019
Česká republika
Spokojen
Rok užívání ke spokojenosti funkce jsou bez problémů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Láďa002
05/09/2018
Česká republika
výborný obraz, pěkný vzhled
ovládání jednoduché, obraz výborný, odezva dobrá, pěkný vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Dominik
25/08/2018
Česká republika
Tento monitor má vynikající vlastnosti.
Jednoduché ovládání. Spokojenost OK. Stabilní obrazovka a perfektní barvy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 274E5QHSB LCD monitor s funkcí SmartImage lite
Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.
Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.