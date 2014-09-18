Obustavljeno
Živopisne slike uz AH-IPS zaslon
Ovaj privlačni monitor tvrtke Philips s izuzetno uskim rubom i AH-IPS zaslonom pruža nevjerojatne slike živih boja. Mobile HD Link omogućava zrcalni prikaz s pametnog telefona.
Iznimno tanak rub
68,6 cm (27")
MHL
Uz najnovije matrice, novi zasloni tvrtke Philips dizajnirani su minimalistički, a debljina vanjskog ruba ograničena je na otprilike 2,5 mm. U kombinaciji s ugrađenom crnom matričnom trakicom debljine otprilike 9 mm, ukupna debljina ruba značajno je smanjena, osiguravajući minimalnu površinu neiskorištene površine i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne aplikacije; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.
TrueVision vlasnička je tehnologija tvrtke Philips koja koristi napredni algoritam za testiranje i usklađivanje zaslona monitora i jamči vrhunski prikaz slike. Tvrtka Philips jamči sukladnost TrueVision monitora koji silazi s proizvodne trake s ovim standardom, što rezultira dosljednom kvalitetom boja i slike.
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
miraoon
18/09/2014
Polska
Provjereni kupac
This product is great to use
Product is great to use , It has a lot of modern solutions
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Heliodor
04/12/2013
Polska
Wysoka jakosc obrazu i wykonania.
Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite
Lucian796
11/07/2016
România
Provjereni kupac
Excelent!
Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite
Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.
Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.