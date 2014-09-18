ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Primarna slika

Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartImage Lite

274E5QHAW/01

5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisne slike uz AH-IPS zaslon

Ovaj privlačni monitor tvrtke Philips s izuzetno uskim rubom i AH-IPS zaslonom pruža nevjerojatne slike živih boja. Mobile HD Link omogućava zrcalni prikaz s pametnog telefona.

Pogledajte sve prednosti

s iznimno tankim rubom, MHL

Živopisne slike uz AH-IPS zaslon

  • Iznimno tanak rub

  • 68,6 cm (27")

  • MHL

Opcionalni MHL kabel omogućava reprodukciju HD video/audio sadržaja

Iznimno tanak rub za minimalistički izgled

Uz najnovije matrice, novi zasloni tvrtke Philips dizajnirani su minimalistički, a debljina vanjskog ruba ograničena je na otprilike 2,5 mm. U kombinaciji s ugrađenom crnom matričnom trakicom debljine otprilike 9 mm, ukupna debljina ruba značajno je smanjena, osiguravajući minimalnu površinu neiskorištene površine i maksimalnu veličinu prikaza. Naročito su pogodni za vodoravno kombiniranje više zaslona ili formiranje velikih komponentnih zaslona za igre, grafički dizajn i profesionalne aplikacije; uz zaslone s iznimno tankim rubom imat ćete osjećaj kao da koristite jedan veliki zaslon.

TrueVision osigurava slike profesionalne kvalitete

TrueVision vlasnička je tehnologija tvrtke Philips koja koristi napredni algoritam za testiranje i usklađivanje zaslona monitora i jamči vrhunski prikaz slike. Tvrtka Philips jamči sukladnost TrueVision monitora koji silazi s proizvodne trake s ovim standardom, što rezultira dosljednom kvalitetom boja i slike.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/09/2014

Polska

Polska

Provjereni kupac

This product is great to use

Product is great to use , It has a lot of modern solutions

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 234E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

04/12/2013

Polska

Polska

Wysoka jakosc obrazu i wykonania.

Monitor prezentuje sie swietnie. Proste menu. Dobra jakosc glosnikow. Obraz jest rewelacyjny i to jest najwazniesze w tym monitorze. Czesto ludzie kupuja Tv i monitory zwracajac uwage na wyglad a nie na specyfikacje produktu. Ten monitor ma wszystko! :-) Gratulacje dla Philipsa za swietny produkt. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 274E5QHAW Monitor LCD z technologią SmartImage Lite

11/07/2016

România

România

Provjereni kupac

Excelent!

Un produs excelent din toate punctele de vedere. Recomand cu incredere! Philips ramane Philips pana la capat!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 234E5QHAW Monitor LCD cu SmartImage lite

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Zahtijeva opcionalni MHL certificiran mobilni uređaj i MHL kabel (nije u kompletu). Kompatibilnost provjerite kod dobavljača MHL uređaja.

  2. Stanje pripravnosti/isključivanje uštede energije za ErP nije primjenjivo za funkciju MHL punjenja

  3. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.