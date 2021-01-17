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Full HD LCD monitor

273V7QSB/01

4.8

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

IPS LED tehnologija za širokokutno gledanje osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Kompaktan dizajn štedi prostor

Način rada EasyRead za doživljaj čitanja poput onoga s papira

Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Prednosti

IPS kijelző, jó ár érték arány

Mane

Nem tudok ilyet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum upotrebe 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse