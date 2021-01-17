Živopisna, jasna slika, od ruba do ruba
Savršen sveobuhvatni dizajn sa zapanjujućom slikom koja se proteže od ruba do ruba, privlačan, kompaktan i tanak.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
Iskusite poboljšanu udobnost i čitljivost kada čitate dugačke dokumente prepune teksta. Način rada EasyRead stvara doživljaj čitanja poput onoga s papira koji je nježniji za oči, podešavanjem boja i razina zumiranja zaslona kojima se simulira dojam čitanja s pravog papira – sve to na digitalnom zaslonu.
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Provjereni kupac
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Prednosti
IPS kijelző, jó ár érték arány
Mane
Nem tudok ilyet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum upotrebe 2019-12-10
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse