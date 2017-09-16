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  • LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite
    Odlična LED slika živopisnih boja
  • Odlična LED slika živopisnih boja
  • LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite
    Odlična LED slika živopisnih boja
  • Odlična LED slika živopisnih boja

Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom velikom zaslonu tvrtke Philips. Ima HDMI i SmartControl lite – odličan izbor!
Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

LED tehnologija za živopisne boje

Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.

Jednostavna prilagodba radnih značajki zaslona uz SmartControl Lite

SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/09/2017

Česká republika

Česká republika

Monitor 243v5lhab_00

Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

26/04/2020

Polska

Polska

Provjereni kupac

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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