2 godine jamstva
Obustavljeno
V Line
68,6 cm (27")
Bijele LED diode uređaji su čvrstog stanja koji brže postižu punu, dosljednu svjetlinu, čime se štedi vrijeme pokretanja. LED diode ne sadrže živu pa se mogu ekološki reciklirati i odložiti. LED diode omogućavaju bolju kontrolu prigušivanja LCD pozadinskog osvjetljenja, što rezultira izuzetno visokim omjerom kontrasta. Osim toga, omogućavaju vrhunsku reprodukciju boja zahvaljujući dosljednoj svjetlini cijelim zaslonom.
SmartControl Lite predstavlja sljedeću generaciju softvera za kontrolu GUI monitora utemeljenog na 3D ikonama. To korisniku omogućava preciznu prilagodbu većine parametara monitora kao što su boja, svjetlina, kalibracija zaslona, multimedija, upravljanje ID-om itd. pomoću miša.
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
4.8
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ludvab
16/09/2017
Česká republika
Monitor 243v5lhab_00
Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Provjereni kupac
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse