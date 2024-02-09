ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

LCD monitor

272V8A/00

4.3

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Živopisna, čista slika izvan granica

Širokokutni monitor Philips V line omogućava prikaz izvan granica te odličnu vrijednost uz ključne značajke. Adaptive-Sync omogućava uglađen prikaz videozapisa. Značajke poput one za sprječavanje odbljesaka, načina rada LowBlue i Flicker-Free čine rad ugodnim za oči.

Pogledajte sve prednosti

Živopisna, čista slika izvan granica

  • V Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

DisplayPort veza za najbolju sliku

DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

LowBlue Mode za privlačnu produktivnost

Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 221V8A LCD monitor

Datum upotrebe 2024-01-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 221V8A LCD monitor

Datum upotrebe 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор

Datum upotrebe 2023-05-06

Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор

Datum upotrebe 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Provjereni kupac

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Prednosti

Бюджетный, 75 гц, звук.

Mane

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор

Datum upotrebe 2021-02-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор

Datum upotrebe 2021-02-09

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.