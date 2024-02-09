Živopisna, čista slika izvan granica
Širokokutni monitor Philips V line omogućava prikaz izvan granica te odličnu vrijednost uz ključne značajke. Adaptive-Sync omogućava uglađen prikaz videozapisa. Značajke poput one za sprječavanje odbljesaka, načina rada LowBlue i Flicker-Free čine rad ugodnim za oči.
V Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
Istraživanja su pokazala da, jednako kao što ultraljubičasto zračenje može oštetiti oči, kratkovalno plavo svjetlo LED zaslona može uzrokovati oštećenje očiju i s vremenom utjecati na vid. Razvijena za očuvanje zdravlja, postavka LowBlue Mode tvrtke Philips koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjenje štetnog kratkovalnog plavog svjetla.
4.3
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
J2024
09/02/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 221V8A LCD monitor
Datum upotrebe 2024-01-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 221V8A LCD monitor
Datum upotrebe 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор
Datum upotrebe 2023-05-06
Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор
Datum upotrebe 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Provjereni kupac
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Prednosti
Бюджетный, 75 гц, звук.
Mane
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор
Datum upotrebe 2021-02-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 242V8A РК-монітор
Datum upotrebe 2021-02-09
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.