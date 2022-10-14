272E1CA/00
Jednostavno prožima
27-inčni zaobljeni E Line zaslon donosi uistinu prožimajuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
VA LED zasloni tvrtke Philips koriste naprednu tehnologiju okomitog poravnanja u više domena zahvaljujući kojoj postižu izuzetno visoke omjere statičkog kontrasta, što rezultira iznimno živopisnim slikama jarkih boja. Standardne uredske aplikacije prikazuju bez poteškoća, a naročito su pogodni za fotografije, pretraživanja interneta, filmove, igre i zahtjevnu grafičku obradu. Zahvaljujući optimiziranoj tehnologiji za upravljanje pikselima, osiguravaju izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što rezultira čistom slikom.
4.1
od 5
14
Recenzije
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Prednosti
velká obrazovka
Mane
žádné jsem nenašel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Date of Use 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Prednosti
poměr cenax kvalita
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-04-04
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Prednosti
To co wpisałem w recenzji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.