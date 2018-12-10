ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Energy Label Europe A
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Energy Label Europe A
    Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda

Obustavljeno

QHD LCD monitor

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Kristalno čista slika

Budite najproduktivniji uz 27-inčni Quad HD monitor tvrtke Philips. Kristalno čisti Quad HD pruža vam prostor i jasnoću prikaza dok radite. Značajke kao što je Flicker-Free i način rada LowBlue čine rad ugodnim za oči.

Pogledajte sve prednosti

učinkovite radne značajke za maksimalnu produktivnost

Kristalno čista slika

  • B Line

  • 68,6 cm (27")

  • Quad HD (2560 x 1440)

Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela

Crystalclear Quad HD slika s 2560 x 1440 piksela

Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 ili 2560 x 1080 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori kao što su USB-C, Displayport, HDMI, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.

1,074 milijardi boja za uglađene gradacije boja i detalje

1,074 milijardi boja za uglađene gradacije boja i detalje

10-bitni zaslon pruža bogatu dubinu boja uz 1,074 milijardi boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju uglađenih, prirodnih boja bez vidljivih gradacija i gubitka nekih nijansi.

Tehnologija IPS za pun spektar boja i široke kutove gledanja

Tehnologija IPS za pun spektar boja i široke kutove gledanja

IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

10/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski proizvod

jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 272B8QJEB QHD LCD monitor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 272B8QJEB QHD LCD monitor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Prednosti

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Datum upotrebe 2020-05-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Datum upotrebe 2020-05-04

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Prednosti

приємний екран, великий і гарний

Mane

підставка трохи аби іншого формату

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 230B8QJEB РК-монітор

Datum upotrebe 2020-03-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 230B8QJEB РК-монітор

Datum upotrebe 2020-03-28

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.