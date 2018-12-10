Obustavljeno
Kristalno čista slika
Budite najproduktivniji uz 27-inčni Quad HD monitor tvrtke Philips. Kristalno čisti Quad HD pruža vam prostor i jasnoću prikaza dok radite. Značajke kao što je Flicker-Free i način rada LowBlue čine rad ugodnim za oči.
B Line
68,6 cm (27")
Quad HD (2560 x 1440)
Ovi zasloni tvrtke Philips pružaju Crystalclear, Quad HD sliku s 2560 x 1440 ili 2560 x 1080 piksela. Upotrebljavajući prednosti ploča odličnih radnih značajki s gusto raspoređenim pikselima, koje omogućuju širokopojasni izvori kao što su USB-C, Displayport, HDMI, ovi novi zasloni oživjet će vaše slike i grafike. Bilo da ste zahtjevan profesionalni korisnik koji treba izuzetno detaljne informacije za CAD-CAM rješenja, upotrebljavate aplikacije za 3D grafiku ili financijski čarobnjak koji radi na golemim proračunskim tablicama, zasloni tvrtke Philips osigurat će vam Crystalclear sliku.
10-bitni zaslon pruža bogatu dubinu boja uz 1,074 milijardi boja i 12-bitnu internu obradu za reprodukciju uglađenih, prirodnih boja bez vidljivih gradacija i gubitka nekih nijansi.
IPS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta – čak i kada se koristi način rada zakretanja 90 stupnjeva! Za razliku od standardnih zaslona, IPS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.
4.4
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
gargamel
10/12/2018
Hrvatska
vrhunski proizvod
jako dobar monitor, odličnih karakteristika. top proizvod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 272B8QJEB QHD LCD monitor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 272B8QJEB QHD LCD monitor
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Prednosti
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Datum upotrebe 2020-05-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Datum upotrebe 2020-05-04
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Prednosti
приємний екран, великий і гарний
Mane
підставка трохи аби іншого формату
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 230B8QJEB РК-монітор
Datum upotrebe 2020-03-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 230B8QJEB РК-монітор
Datum upotrebe 2020-03-28
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.