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Zaobljeni Full HD LCD monitor

271E1SCA/00

4.8

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno prožima

27-inčni zaobljeni E Line zaslon donosi uistinu prožimajuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.

Pogledajte sve prednosti

Jednostavno prožima

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Full HD zaslon formata 16:9 za oštre slike bogate pojedinostima

Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Provjereni kupac

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Prednosti

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Prednosti

Качество цена

Mane

Обемността на някой от продуктите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

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Upozorenja

  1. Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. NTSC područje na temelju CIE1976

  5. sRGB područje na temelju CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.