Jednostavno prožima
27-inčni zaobljeni E Line zaslon donosi uistinu prožimajuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.
4.8
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Prednosti
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Prednosti
Качество цена
Mane
Обемността на някой от продуктите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.