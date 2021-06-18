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Zaobljeni Full HD LCD monitor

271E1CA/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno prožima

27-inčni zaobljeni E Line zaslon donosi uistinu prožimajuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.

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Jednostavno prožima

  • E Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartImage način rada za igre prilagođen igračima

Novi zaslon tvrtke Philips za igrače ima brzi OSD prilagođen igračima koji nudi brojne opcije. Način rada "FPS" (prilagođen pucačinama) poboljšava tamne prikaze u igrama, omogućavajući prikaz skrivenih predmeta u tamnim prostorima. U trkaćem načinu rada "Racing" zaslon će odlikovati najkraće vrijeme odziva, bogate boje i mogućnost podešavanje parametara slike. Način rada "RTS" (za strateške igre) nudi poseban način rada SmartFrame koji omogućava isticanje određene površine i podešavanje njene veličine i izgleda. Načini rada Gamer 1 i Gamer 2 omogućavaju spremanje osobno prilagođenih postavki za različite igre, osiguravajući najbolje radne značajke.

Zaobljeni dizajn monitora za prožimajući doživljaj

Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.

Manje umaranje očiju uz tehnologiju Flicker-free

Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/06/2021

România

România

Wow!

Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips

Prednosti

Luminos

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Datum upotrebe 2020-05-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Datum upotrebe 2020-05-18

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Upozorenja

  1. Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm

  2. Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse

  4. NTSC područje na temelju CIE1976

  5. sRGB područje na temelju CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, AMD FreeSync™ i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi proizvoda korišteni u ovoj publikaciji služe samo u svrhe identifikacije i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki.

  7. Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.