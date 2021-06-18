Jednostavno prožima
27-inčni zaobljeni E Line zaslon donosi uistinu prožimajuće iskustvo i elegantan dizajn. Doživite jasnu Full HD sliku i uglađen prikaz akcije uz tehnologiju AMD FreeSync.
E Line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Novi zaslon tvrtke Philips za igrače ima brzi OSD prilagođen igračima koji nudi brojne opcije. Način rada "FPS" (prilagođen pucačinama) poboljšava tamne prikaze u igrama, omogućavajući prikaz skrivenih predmeta u tamnim prostorima. U trkaćem načinu rada "Racing" zaslon će odlikovati najkraće vrijeme odziva, bogate boje i mogućnost podešavanje parametara slike. Način rada "RTS" (za strateške igre) nudi poseban način rada SmartFrame koji omogućava isticanje određene površine i podešavanje njene veličine i izgleda. Načini rada Gamer 1 i Gamer 2 omogućavaju spremanje osobno prilagođenih postavki za različite igre, osiguravajući najbolje radne značajke.
Stolni monitori pružaju osobni korisnički doživljaj, što vrlo dobro odgovara zaobljenom dizajnu. Zaobljeni zaslon na sredini stola pruža ugodan, a ipak suptilan efekt prikaza koji će vas zaokupiti.
Uslijed načina kontrole svjetline kod zaslona s LED pozadinskim osvjetljenje, neki korisnici iskusit će treperenje zaslona koje uzrokuje umor očiju. Tehnologija Flicker-free tvrtke Philips primjenjuje novo rješenje za regulaciju svjetline i smanjenje treperenja radi ugodnijeg gledanja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Geta04
18/06/2021
România
Wow!
Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips
Prednosti
Luminos
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Datum upotrebe 2020-05-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Datum upotrebe 2020-05-18
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
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Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.